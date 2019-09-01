الحوت

منذ ساعة واحدة

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أنت مثابر في هذه الأيام يا صديقي الحوت فالضغوطات العملية ما زالت ترافقك وتضغط عليك بشكل كبير وخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، الكآبة قد تزورك احيانا في فترة المغيب اما في المساء فأنت تحاول التخطيط لبعض البرامج مع اصدقائك للخروج من هذا الوضع الضاغط لكنها قد تبوء بالفشل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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ينتظرك نهار مليء بالحيوية يا مولود الحوت وخاصة على المسار العملي فأنت منهمك في عملك زيادة عن اللزوم وخاصة في فترة الظهيرة، حيث تنجز كثيرا من أعمالك المتراكمة، تشعر بالتشاؤم حيال موضوع معين لكن سيسير عكس ما تتوقع، المساء سوف يكون هادئا تشعر به بالملل، مواليد 2 الى 10 آذار (مارس) هم الاكثر نجاحا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8من 10

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