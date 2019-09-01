أنت مثابر في هذه الأيام يا صديقي الحوت فالضغوطات العملية ما زالت ترافقك وتضغط عليك بشكل كبير وخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، الكآبة قد تزورك احيانا في فترة المغيب اما في المساء فأنت تحاول التخطيط لبعض البرامج مع اصدقائك للخروج من هذا الوضع الضاغط لكنها قد تبوء بالفشل.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10