71 حالة وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان- الغد- سجل 71 وفاة و6032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن لليوم الأحد، كما جاء في الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
تفاصيل الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6032) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (632,907) حالات.
• سُجّلت (71) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7201) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.68%)، مقارنة مع (14.02%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (41,101) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,071,373) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9269) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (543,761) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (81,945) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (365) حالة، فيما غادرت (376) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3253) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 50%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 65%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
– (2053) في محافظة العاصمة عمّان.
– (1081) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.
– (776) في محافظة الزرقاء.
– (322) في محافظة الكرك.
– (301) في محافظة البلقاء.
– (288) في محافظة جرش.
– (250) في محافظة المفرق.
– (241) في محافظة العقبة.
– (238) في محافظة الطفيلة.
– (208) في محافظة عجلون.
– (152) في محافظة مأدبا.
– (122) في محافظة معان، منها (41) في البترا.