تجدد اعتصام “البحارة” احتجاجا على الإجراءات “التعقيدية” بحدود جابر

أحمد التميمي

الرمثا– جدد العشرات من “البحارة” في مدينة الرمثا اعتصامهم ليل السبت الاحد، بالقرب من مبنى متصرفية لواء الرمثا للمطالبة بالافراج عن الموقوفين وتنفيذ مطالبهم التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.

وأكد المعتصمون ان اجراءات التفتيش عبر مركز حدود جابر زادت تعقيدا ولا يسمح لهم بادخال المواد الغذائية والملابس وبعض البضائع المسموحة.

وأشاروا الى انه ولغاية الان لم يتم رفع الحظر عن أكثر من 300 شخص تم منعهم من الدخول الى سورية، اضافة الى انه لم يتم الغاء عطلة نهاية الاسبوع والتي لا يسمح بها للبحارة مغادرة الاردن الى سورية.