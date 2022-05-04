711 حادثا مروريا في أول يومين من عيد الفطر

وقع 357 حادثا مروريا في ثاني أيام عيد الفطر في كافة مناطق المملكة دون تسجيل وفيات، وبذلك يصل مجموع حوادث السير خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الفطر إلى 711 حادثا، وفق إدارة السير.

من جهتها، صرحت إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن رقابة مرورية أدت إلى ضبط سائق ديانا قام بتحميل 19 راكبا في الصندوق الخلفي معرضا سلامتهم لخطر محقق.

وشهد أول أيام عيد الفطر 354 حادثا مروريا، بحسب ما أفاد مندوب إدارة السير، أمس الثلاثاء.

وبين مندوب السير في التقرير اليومي لإذاعة الأمن العام، أن الحوادث شهدت تسجيل 4 وفيات و34 إصابة.

وعبر مندوب السير عن أمله بعدم تسجيل حوادث مرورية جديدة باقي أيام العيد بوعي والتزام المواطن.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في وقت سابق، إنه بالرغم من عديد التحذيرات المتعلقة بالقيادة الآمنة إلا أنها تفاجأت صباح أول أيام عيد الفطر بحوادث دامية.

وأضافت: “وقع حادث تصادم بين مركبتين صباح اليوم على طريق الـ100 نجم عنه وللأسف وفاتان ( أب وولده ) وخمس إصابات متوسطة، وقد علل سبب الحادث بقطع الجزيرة الوسطية من المكان غير المخصص وتجاوز للسرعة عن الحد المقرر”.

وأردفت: “وقع حادث تدهور لمركبة شحن (تريلا) في منطقة القطرانه نجم عنه وفاة السائق، كما وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة كفرخل نجم عنه اصابة متوسطة”.