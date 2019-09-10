أنت حساس وعاطفي، فأي كلمة ليست في محلها ستجرحك. يوم هادئ جدا على نطاق العمل، وقد لا تلاحظ أي شيء جديد، وقد تضغط عليك الأعمال في فترة الظهيرة لبرهة قصيرة. العائلة ما تزال تحظى باهتمامك، وخاصة في فترة المساء، لأن بعض الأحداث المهمة قد تقع، وبالأخص لمواليد 1 الى 11 نيسان (ابريل).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

