تابع تقدمك يا مولود العذراء، فالكل يدعمك، وبالأخص شخصيتك، وكلامك المعسول. حاول أن تكون أكثر دبلوماسية في الصباح، وبالأخص مع زميل لك سيستفزك، فلا تخرب عليك هذا اليوم الجيد. وفي الظهيرة فالعمل يحظى باهتمامك بشكل كبير، وقد لا تجد الوقت لمواعيدك الأخرى، المساء غير جيد بتاتا للتكلم مع من تحب، فالعلاقة ما تزال متوترة بينكما.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10