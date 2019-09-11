الحمل

منذ ساعتين

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عليك الاسراع بما عليك فعله، ففترة الصباح وحتى الظهيرة تعد الفترة الافضل لتسوية اوضاعك وعمل ما يلزم، لانه بعد ذلك تتغير الامور وتصبح ليست بصالحك وبالاخص في فترة المساء حيث تواجه مشكلة تجعلك عصبيا والتوتر يظهر على محياك، يوم ليس بسهل وبالاخص لمواليد 21 الى 31 آذار. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

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