السرطان

منذ ساعتين

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الامور العملية هي الاكثر تماشيا اليوم، فتشعر انك تسجل نقاطا كثيرة على صعيد العمل والمال، تلاقي تجاوبا جيدا مع رئيسك من ناحية آرائك وطريقة سيرك بالعمل، من ينتظر خبرا من اجل مقابلة عمل او توظيف فاليوم يعد فرصة لجميع. اما المساء فقد يحمل لك خبر جيدا و بالاخص لمواليد 23 الى 30 حزيران الاكثر حظا. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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فترة جيدة لتثبت نفسك على صعيد العمل، فأمامك فرص كثيرة لتثبت نفسك، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، فحاول أن تأخذ ما تستطيع من نجاحات. أما في فترة ما بعد الظهر فقد تشعر بالتعب ينال منك فانتبه على معدتك، وحاول أن تنهي أعمالك باكرا. الخروج من البيت قد يكون بالنسبة لك مستحيلا في المساء، لأنك تريد الراحة. نسب النجاح لهذا اليومالعمل :8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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