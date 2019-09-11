الثور

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قد تكون الامور العائلية هي اكثر ما يهمك في هذا اليوم فمنذ الصباح سوف تواجه جدلا لموضوع عائلي لن يروق لك مما يدفعك لقضاء ولو يوم بكامله تفكر به، لا تدع هذا يؤثر على عملك فقد يكون اي خطأ تقع به اليوم قاتلا. في المساء قد يستفيد الحبيب من عاطفتك ، اما اذا كنت خاليا فلديك بعض الالتزامات العائلية
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

على الناس أن لا تعطيك أهمية، فاليوم لا يستطيع أحد أن يتكلم معك، في فترة الظهيرة يتراكم العمل لديك بشكل مخيف، لأنك لا تفكر في إنهائه، وليس لديك الرغبة بفعل أي شيء. في فترة المساء تصبح الأجواء كئيبة أكثر، فحاول أن تكون واعيا لما تقوله، وبالأخص مع الحبيب وأفراد عائلتك.نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ يوم واحد

تمهل وحاول أن تفكر اليوم قبل القيام بأي عمل حتى ولو كان صغيرا وغير مهم، لأن الحساب قد يكون عسيرا في حالة الخطأ، قد تكون عصبيا في فترة ما بعد الظهر لحدث قد تواجهه، فحاول أن لا تقوم بأي فعل. الخيانة قد تكون عنوانك هذا المساء، ففكر قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد تؤدي لفقدك لمن تحب. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 6 الصحة: 7

منذ يومين

أنت ديكتاتوري اليوم يا مولود الثور، فأنت تحب السيطرة والتملك، وتريد أن تمشي كلمتك بأي طريقة كانت مما سيثير الغضب في عيون الآخرين من حولك، الحظ سيكون معك اليوم ليسير لك كل الأمور الصعبة فامض بمعاملاتك وأمورك المهمة. في المساء الأمور هادئة بعض الشيء، لأن لديك بعض الأمور العائلية التي عليك معالجتها. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 4 أيام

لديك الكثير لتقوم به يا عزيزي الثور، فالمسؤوليات ما تزال تندفع تجاهك، وخاصة في فترة الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر وبعدها ترتاح من العناء، وتصبح أقل اكتراثا بالحياة، تهورك في تصرفاتك قد يجعلك تسمع انتقادا واضحا من أفراد عائلتك، ولا تكن مغامرا في مخططاتك لهذه الليلة، وبالأخص مواليد شهر نيسان. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock