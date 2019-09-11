الأسد

منذ ساعتين

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الساعات الاولى من صباح اليوم هي الاخيرة فاصبر ولا تفكر ان هذا اليوم سيبقى كما بدأ، فعند الساعة العاشرة والنصف صباحا تتغير الاحداث وتشعر ان الامور بدأت بالتحسن، مزاجك سيهدأ وعصبيتك تبدأ بالانحسار، المساء جيد لتلبية دعوة من صديق لتغير الاجواء التي عشتها، مواليد 23 الى 28 تموز هم الاكثر استفادة من هذه التغييرات. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 6 من 10

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عليك بتمرير هذا اليوم يا عزيزي الأسد، فأنت ما زلت في الدوامة والتعب الذي شعرت به منذ أمس. حاول أن تنتهي من أعمالك ولا تؤجل، لأن الأعين عليك اليوم، وقد تلقى بعض الانتقادات. فترة المساء غير مناسبة على الاطلاق لأي شيء، وخاصة أن التعقيدات ستزداد أمامك، فالأفضل مشاهدة التلفاز في المنزل. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

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