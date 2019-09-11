الساعات الاولى من صباح اليوم هي الاخيرة فاصبر ولا تفكر ان هذا اليوم سيبقى كما بدأ، فعند الساعة العاشرة والنصف صباحا تتغير الاحداث وتشعر ان الامور بدأت بالتحسن، مزاجك سيهدأ وعصبيتك تبدأ بالانحسار، المساء جيد لتلبية دعوة من صديق لتغير الاجواء التي عشتها، مواليد 23 الى 28 تموز هم الاكثر استفادة من هذه التغييرات. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 6 من 10