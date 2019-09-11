الجوزاء

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ان اليوم مختلف كثيرا عن سابقيه، فيستغرب جميع من حولك من جرأتك وتهورك في تعاملك مع الاخرين وبالاخص مع زملائك في العمل ومع من تحب، لا تجعل هذا التهور يزيد الطين بلّة، فقد لا يصر عليك حبيبك ويتركك في منتصف الطريق، المواليد الاكثر تهورا وجرأة هم مواليد 21 الى 29 أيار نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

مقالات ذات صلة

كثير من الأمور والتحديات قد تواجهك هذا اليوم، لكنك ستبدع فيما تفعله، والنجاح سيكون حليفك ومن المؤكد أن الحظ ما يزال يدعمك منذ الأمس. في فترة ما بعد الظهر تتعرض لكلام من قبل شخص في العمل سيجعلك عصبيا، لكن تهدأ أمورك سريعا والمساء جيد للتفرغ للعائلة، فهنالك موضوع مهم للمناقشة معهم. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

يوم الحظ والقوة يا صديقي الجوزاء، فاستغل اليوم أيضا لتمرير أعمالك الصعبة، والقيام بمبادراتك المهمة، وبالأخص اذا كنت من مواليد 1 الى 12 حزيران، فأنت الأكثر حظا. قد يكون من الأفضل في فترتي ما بعد الظهر والمساء الخروج مع أصدقائك أو مع من تحب، وفعل ما تريد لأن شعبيتك في أعلى مستوى لها. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

منذ يومين

من المؤكد أن مزاجك ونفسيتك أفضل من أمس، وقد تقضي صباحك في نوم وراحة، لأنك تعب من الأسبوع الماضي، أما البرامج والتسلية فقد تكونان المرجحتين في فترتي ما بعد الظهر والمساء مما يلهيك عن أمورك العاطفية، فلا تستغرب أن تتعرض لانتقادات من حبيبك. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ 4 أيام

لا بأس عليك يا صديقي الجوزاء، فالكثير من الأشخاص افتقدوا كلامك الكثير واجتماعيتك في الأيام الماضية، لكنك سترجع الى عهدك في المساء، وتصبح أكثر راحة، لكن ما تزال ضغوطات العمل ترافقك في فترة ما بعد الظهر، وخاصة لمواليد 12 الى 22 حزيران، اصبر فالصبر مفتاح الفرج. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock