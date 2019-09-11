ان اليوم مختلف كثيرا عن سابقيه، فيستغرب جميع من حولك من جرأتك وتهورك في تعاملك مع الاخرين وبالاخص مع زملائك في العمل ومع من تحب، لا تجعل هذا التهور يزيد الطين بلّة، فقد لا يصر عليك حبيبك ويتركك في منتصف الطريق، المواليد الاكثر تهورا وجرأة هم مواليد 21 الى 29 أيار نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

