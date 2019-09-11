الميزان

منذ ساعتين

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يوم عاطفي من الدرجة الاولى يا عزيزي الميزان فأنت تركز على علاقتك الزوجية او الغرامية، تحصد نقاطا اضافية ولصالحك مع من تحب وتدعم العلاقة فيما بينكما وخصوصا اذا كنت من مواليد ايلول، اما باقي المواليد فليحذروا من خصامات مع الحبيب وخاصة في فترة المساء فسوف يحدث نقاش وتضارب للآراء من لا شيء. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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