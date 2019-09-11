القوس

منذ ساعتين

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المفاجآت والتغييرات هي بطلة هذا اليوم، فالمفاجآت ستبدأ بالانهيال عليك منذ الصباح الباكر فاستعد لها ولا تضع نفسك بدوامة واعرف كيف تتصرف مع الامور، قد يحدث العديد من الامور تجعلك تغير من برامجك قد يشعرك ذلك بالعصبية والكآبة لفترة لكن مع حلول المساء تبدأ الامور بالتحسن التدريجي، مواليد تشرين ثاني اكثر المتأثرين بهذه الوضعية. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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العمل.. هذا ما تفكر به يا عزيزي القوس، فأنت لديك الكثير منه في صباح اليوم، ولا تدري كيف ستنهيه. لكن مع كل هذا أمورك جيدة جدا، والحظ قد يبدي تعاطفه معك قليلا، ليسمعك بعض الأخبار الجيدة. في فترة ما بعد الظهر عليك بإنهاء أعمالك المتراكمة، فيوم غد قد لا يخدمك، المساء جيد لقضاء الوقت مع من تحب، وتغيير الأجواء حولك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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