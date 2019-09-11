المفاجآت والتغييرات هي بطلة هذا اليوم، فالمفاجآت ستبدأ بالانهيال عليك منذ الصباح الباكر فاستعد لها ولا تضع نفسك بدوامة واعرف كيف تتصرف مع الامور، قد يحدث العديد من الامور تجعلك تغير من برامجك قد يشعرك ذلك بالعصبية والكآبة لفترة لكن مع حلول المساء تبدأ الامور بالتحسن التدريجي، مواليد تشرين ثاني اكثر المتأثرين بهذه الوضعية. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10