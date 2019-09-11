من وضعه الصحي سيئ فليصبر فعند انتصاف هذا اليوم تبدأ امورك الصحية بالتحسن والضياع الذي عشت به للفترة الماضية ينتهي، لكي تنتقل الى فترة ممتازة من الحظ فتلاحظ ان شعبيتك قد زادت والامور تسير في مصلحتك على كافة الاصعدة وبالاخص العملية منها، اما المساء فقد يكون جيد لما قد يكون لديك من برامج لفعلها نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10