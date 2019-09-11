الجدي

منذ ساعتين

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عليك بالانتباه الى صحتك وعدم ارهاقها بكثرة العمل، فأنت بحاجة الى الراحة، تقديم اجازة من العمل قد يكون الافضل لك، تتجه اليوم الى التحري وكشف الغموض عن امر يهمك ويحملك الى التوتر، قد لا يعجبك ما ستكتشفه اليوم لكني اؤكد لك انك ستغير رأيك ببعض الاشخاص حولك وبالاخص من كان من مواليد 21 الى 31 كانون الاول. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10

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نهار جيد يا مولود الجدي، فكل الأمور تسير لصالحك، لكن خبرا تسمعه في الصباح قد يغير مزاجك لفترة قصيرة، ويجعلك تعيد حساباتك وقد يخص علاقاتك الشخصية. أما في فترة ما بعد الظهر، فالأمور ترجع إلى وضعها الطبيعي، وخاصة أن أعمالك تسير على ما يرام مع بعض التأخير. المساء للحبيب دون منازع، وخاصة إذا كان الطرف الآخر من برج الحمل أو الجوزاء. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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