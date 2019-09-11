عليك بالانتباه الى صحتك وعدم ارهاقها بكثرة العمل، فأنت بحاجة الى الراحة، تقديم اجازة من العمل قد يكون الافضل لك، تتجه اليوم الى التحري وكشف الغموض عن امر يهمك ويحملك الى التوتر، قد لا يعجبك ما ستكتشفه اليوم لكني اؤكد لك انك ستغير رأيك ببعض الاشخاص حولك وبالاخص من كان من مواليد 21 الى 31 كانون الاول. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10