الحوت

منذ ساعتين

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قد يكون اليوم يحمل قسمين مختلفين عن الآخر فالصباح يحمل بعض التوتر والعصبية، لكن بعد ذلك فانك تدخل في النصف الآخر الذي يغير من مزاجك وحالتك النفسية فتشعر بالنشاط والقوة والثقة تعود اليك، فاترك القرارات العملية لفترة ما بعد الظهر ، كما ان المساء قد يغير بعض الافكار السلبية التي كانت بفكرك باليومين الماضيين.
.نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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