716 مليون دينار قيمة تراجع الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي

محمد أبو الغنم

عمان- تراجع الدخل السياحي بنسبة تصل الى 58% خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بفترة ذاتها من العام الماضي،حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وبلغت قيمة التراجع خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 716 مليون دينار او ما يزيد عن المليار دولار.

وسجل الدخل السياحي 784 مليون دينار او ما يقارب 1.12 مليار دولار مقارنة ب 1.5 مليار دينار او ما يعادل 2.14 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال العام الماضي 4.1 مليار دينار او ما يعادل 5.85 مليار دولار بزيادة نسبتها 10.2% عن العام 2018.

وبلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال العام الماضي إلى 5.4 مليون سائح بزيادة نسبتها 8.9 % على العام الذي سبقه، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.