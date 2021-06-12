717 سفينة أمت ميناء العقبة في 5 أشهر

أحمد الرواشدة

العقبة- أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانيء الدكتور خالد المعايطة على ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 9 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين المعايطة أن حجم المناولة وصل إلى 8ر5 مليون طن في أول 5 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 3ر5 مليون طن للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المعايطة، إن الصادرات سجلت زيادة بواقع 23 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع حجم الواردات بواقع 3 بالمئة، مؤكداً أن الأرقام الأخيرة تعد مبشرة في وقت ما زالت تعاني فيه حركة الشحن العالمية من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المعايطة أن واردات السيارات انخفضت 15% لتصل إلى 42 ألف سيارة بعد أن وصلت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي إلى 49 ألفاً، مبينا إن حركة الركاب سجلت انخفاضا أيضاً بنسبة 31 % العام الحالي عازيا الانخفاض إلى إغلاق خط العقبة نويبع في الفترة ذاتها، وتوقف حركة البواخر السياحية عن القدوم إلى العقبة جراء كورونا.

وأشار المعايطة أن هناك ارتفاعا في عدد البواخر التي أمت ميناء العقبة هذا العام وصل إلى 717 باخرة، مسجلة بزيادة قدرها 6 % عن ذات الفترة من العام الماضي التي أمت فيها ميناء العقبة 674 باخرة، ورغم ارتفاع أجور الشحن البحري.