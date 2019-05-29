717 مليون دينار متوسط انفاق الأسر الأردنية على التبغ والسجائر

عمان – الغد- أورد تقرير لدائرة الاحصاءات العامة أن متوسط إنفاق الأسر على التبغ والسجائر بلغ حوالي 717 مليون دينار بنسبة بلغت 4ر4 بالمئة من مجموع الانفاق على السلع والخدمات، وذلك وفقا لمسح صحة الاسرة والسكان 2017-2018.

واشارت الدائرة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للكف عن التدخين الذي يصادف غدا الخميس، الى أن الأسر تنفق ما نسبته 6ر2 إلى 4 بالمئة على الخدمات الصحية والثقافة والترفيه على التوالي.

واوضحت انه يتباين توزيع نسبة الإنفاق على التدخين حسب المحافظات، إذ بلغت أعلى قيمة لها في محافظة الطفيلة بنسبة 4ر6 بالمئة تلتها محافظة الكرك والعقبة ومحافظة جرش 6، 6، و5 بالمئة على التوالي، وسجلت محافظة العاصمة أقل نسبة إنفاق على التدخين حيث بلغت 8ر3 بالمئة.

واضافت الدائرة في بيانها انه كلما زاد حجم الأسرة ارتفعت نسبة إنفاق الفرد على التدخين، فالأسر التي يتراوح حجمها بين 1إلى 2 فرد كانت نسبة إنفاق الأفراد بينهم على التدخين 8ر2 بالمئة، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 1ر4 بالمئة في الأسر التي يتراوح حجمها بين 3 إلى 4 أفراد، وسجلت أعلى قيمة لها بين الأسر التي يتراوح حجمها بين 13 إلى 14 فرد لتبلغ 2ر7 بالمئة.

وبينت النتائج أن الأسرة الأردنية تنفق دينارا ونصف دينار على التدخين يومياً، بينما كان متوسط الإنفاق على الخدمات الصحية دينارا و380 فلسا يومياً، ودينارا و600 فلس على التعليم.