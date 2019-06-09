72 ألف زائر قضوا عطلة عيد الفطر بالعقبة

العقبة- تجاوز عدد الزوار الذين امضوا عطلة عيدالفطر المبارك في مدينة العقبة الساحلية 72 ألفا.

وبحسب عدد كبير من الزوار، دفع الاستغلال وارتفاع أسعار الشقق المفروشة بعدد كبير منهم إلى إكمال طريقهم نحو منتجعي طابا وشرم الشيخ المصريين على الساحل المقابل للعقبة.

وتجاوزت نسبة الحجوزات الفندقية في العقبة خلال العيد أكثر من 95 بالمئة في معظم الفنادق، خصوصا من تصنيفات 4 و 5 نجوم، وسط استمرار قدوم الزوار والسياح إلى المدينة، سيما مع تزامن عطلة عيد الفطر السعيد مع عطلة عيد الجلوس الملكي اليوم.

وقال مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية شرحبيل ماضي أن 72 ألف زائر وصلوا مدينة العقبة من مختلف محافظات المملكة، وقضوا عطلة العيد في ربوع المدينة، وسط أجواء كرنفالية عمّت أرجاء المدينة، وبرامج ترفيهية شاملة لجميع الأذواق والأعمار، أعدتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وشكا زوار من استغلال أصحاب شقق مفروشة وفنادق برفع كبير وغير مسبوق لأجور المبيت، لتصل الشقة الفندقية لأكثر من 100 دينار لليلة، بينما سعرها لا يتجاوز 25 دينارا بالأيام العادية، ما دفع البعض لمغادرة العقبة لمدينتي شرم الشيخ وطابا المصريتين، أو العودة لمحافظاتهم.- (بترا)