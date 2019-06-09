السلايدر الرئيسيالعقبةمحافظات

72 ألف زائر قضوا عطلة عيد الفطر بالعقبة

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

العقبة- تجاوز عدد الزوار الذين امضوا عطلة عيدالفطر المبارك في مدينة العقبة الساحلية 72 ألفا.
وبحسب عدد كبير من الزوار، دفع الاستغلال وارتفاع أسعار الشقق المفروشة بعدد كبير منهم إلى إكمال طريقهم نحو منتجعي طابا وشرم الشيخ المصريين على الساحل المقابل للعقبة.
وتجاوزت نسبة الحجوزات الفندقية في العقبة خلال العيد أكثر من 95 بالمئة في معظم الفنادق، خصوصا من تصنيفات 4 و 5 نجوم، وسط استمرار قدوم الزوار والسياح إلى المدينة، سيما مع تزامن عطلة عيد الفطر السعيد مع عطلة عيد الجلوس الملكي اليوم.
وقال مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية شرحبيل ماضي أن 72 ألف زائر وصلوا مدينة العقبة من مختلف محافظات المملكة، وقضوا عطلة العيد في ربوع المدينة، وسط أجواء كرنفالية عمّت أرجاء المدينة، وبرامج ترفيهية شاملة لجميع الأذواق والأعمار، أعدتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وشكا زوار من استغلال أصحاب شقق مفروشة وفنادق برفع كبير وغير مسبوق لأجور المبيت، لتصل الشقة الفندقية لأكثر من 100 دينار لليلة، بينما سعرها لا يتجاوز 25 دينارا بالأيام العادية، ما دفع البعض لمغادرة العقبة لمدينتي شرم الشيخ وطابا المصريتين، أو العودة لمحافظاتهم.- (بترا)

مقالات ذات صلة

الأمن: الإفراج عن الموقوفين باعتصام المركز الوطني لحقوق الإنسان

منذ 23 دقيقة

احتفالات وعروض جوية تعم المملكة بمناسبة عيد الجلوس العشرين -فيديو وصور

منذ ساعتين

الملك للأردنيين: أنتم درع وطننا ومعول بنائه

منذ ساعتين

احتفالات بمناسبة عيد الجلوس الملكي في السلط

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock