أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

وفاة و72 إصابة جديدة بكورونا منها 69 محلية

منذ 3 ساعات
جانب من إحدى عمليات فحص فيروس كورونا -(أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – سُجِّل الأدرن اليوم (72) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 69 حالة محلية، بحسب إيجاز صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

ووفق الإيجاز توزعت الحالات الـ(69) المحليّة كما يلي:

– (41) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (31) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(10) حالات تحت الاستقصاء.

– (13) حالة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– (12) حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– حالتان في محافظة عجلون، تحت الاستقصاء.

– حالة في محافظة إربد، مخالطة لمصاب سابق.

اما الحالات الخارجية الـ(3) فهي لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وبحسب الإيجاز ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2233) حالة. وبعد تسجيل حالة وفاة ليلة أمس لسبعينية، بلغ إجمالي عدد الوفيات (16) حالة.

وقال الإيجاز “سُجّلت (38) حالة شفاء هذا اليوم، (32) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(1) في مستشفى الملكة علياء”. وكذلك “تمّ إجراء (11242) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (861330) فحصاً”.

مقالات ذات صلة

القبض على شخص

ضبط عدد من المعتدين على رجال الأمن في الكرك

منذ ساعة واحدة

إغلاق 46 منشأة سياحية وإنذار ومخالفة 787 أخرى

منذ ساعتين
المنشطات قد تفيد في علاج حالات الخطر في كورونا

المنشطات تقلل من خطر وفاة حالات فيروس كورونا الحرجة

منذ ساعتين

عمان.. عزل 13 بناية وإغلاق صالون بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
68 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock