وفاة و72 إصابة جديدة بكورونا منها 69 محلية

عمان – الغد – سُجِّل الأدرن اليوم (72) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 69 حالة محلية، بحسب إيجاز صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

ووفق الإيجاز توزعت الحالات الـ(69) المحليّة كما يلي:

– (41) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (31) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(10) حالات تحت الاستقصاء.

– (13) حالة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– (12) حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– حالتان في محافظة عجلون، تحت الاستقصاء.

– حالة في محافظة إربد، مخالطة لمصاب سابق.

اما الحالات الخارجية الـ(3) فهي لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وبحسب الإيجاز ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2233) حالة. وبعد تسجيل حالة وفاة ليلة أمس لسبعينية، بلغ إجمالي عدد الوفيات (16) حالة.

وقال الإيجاز “سُجّلت (38) حالة شفاء هذا اليوم، (32) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(1) في مستشفى الملكة علياء”. وكذلك “تمّ إجراء (11242) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (861330) فحصاً”.