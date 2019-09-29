وزير المالية عز الدين كناكرية بعث بمذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز يطلب فيها الموافقة على طلب مستثمر إماراتي بشراء ما يزيد على 4 آلاف دونم في منطقة (المناسف الغربية) في البادية الشمالية وذلك بعد عرضها على مجلس الوزراء، لغايات استثمارها بزراعة الأشجار المثمرة. وحسب مذكرة كناكرية فإنه يوجد بالقرب من قطعة الأرض بئر مياه لوزارة الزراعة من الممكن أن يتم بيع المستثمر المياه منه لغايات استثماره الزراعي، أو إنشاء سد ترابي لغايات تجميع مياه الأمطار.

مصادر لـ “زواريب” قالت إن المستثمر الإماراتي اشترى الأراضي من مسؤول رفيع إضافة إلى مواطن من كبار المالكين في المنطقة.