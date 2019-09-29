الخلافات الحادة لا تزال تسيطر على عمل مجلس نقابة المهندسين، وسبب الخلاف لا يزال هو “صندوق التقاعد” وتراشق الاتهامات بين كتلتي “نمو” و “إنجاز” حوله.
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وزير المالية عز الدين كناكرية بعث بمذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز يطلب فيها الموافقة على طلب مستثمر إماراتي بشراء ما يزيد على 4 آلاف دونم في منطقة (المناسف الغربية) في البادية الشمالية وذلك بعد عرضها على مجلس الوزراء، لغايات استثمارها بزراعة الأشجار المثمرة. وحسب مذكرة كناكرية فإنه يوجد بالقرب من قطعة الأرض بئر مياه لوزارة الزراعة من الممكن أن يتم بيع المستثمر المياه منه لغايات استثماره الزراعي، أو إنشاء سد ترابي لغايات تجميع مياه الأمطار. مصادر لـ "زواريب" قالت إن المستثمر الإماراتي اشترى الأراضي من مسؤول رفيع إضافة إلى مواطن من كبار المالكين في المنطقة.
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خمسة أشهر فقط مضت على تقاعد موظفة من إحدى الوزارات الخدماتية، لكن المفاجأة كانت بقيام الوزير بإعادة تعيينها مديرة لمنشأة تتبع وزارته وبعقد مجز، بينما بقية العاملين يندبون حظهم العاثر، خاصة وأن تسريبات من مكتب الوزير تشير إلى أن هناك قرارات بالإحالة على التقاعد لعدد ممن تنطبق عليه الشروط، بحجة ترشيق الوزارة.
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اثنان من كبار موظفي أمانة عمان الكبرى تم إحالتهما على التقاعد مؤخرا وصلا في الدرجة الوظيفية إلى 20 في الخاصة، وهو ما يرجح أنهما حصلا على أعلى درجة وظيفية في الوظيفية الحكومية قبل "الدرجة العليا"، وقالت مصادر مطلعة في الأمانة لـ "زواريب" إن الموظفين حرما جراء قرارات حكومية سابقة بوقف منحها من الحصول عليها رغم استحقاقها لهما.
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أرجأت وزارة التربية والتعليم حفل إطلاق استراتيجية التعليم الدامج الى إشعار آخر بسبب ظروف استثنائية تمر بها الوزارة وخارجة عن إرادتها، كما وجهت الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتذار لجميع المدعوين إلى حفل إطلاق استراتيجية التعليم المدمج المزمع عقده اليوم. مصادر رجحت لزواريب ان يكون سبب التأجيل مرتبطا بإضراب المعلمين.
منذ يوم واحد
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أرجأت وزارة التربية والتعليم حفل إطلاق استراتيجية التعليم الدامج الى إشعار آخر بسبب ظروف استثنائية تمر بها الوزارة وخارجة عن إرادتها، كما وجهت الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتذار لجميع المدعوين إلى حفل إطلاق استراتيجية التعليم المدمج المزمع عقده اليوم. مصادر رجحت لزواريب ان يكون سبب التأجيل مرتبطا بإضراب المعلمين.منذ يوم واحد