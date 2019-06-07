723 حريقا في إربد منذ بداية العام

أحمد التميمي

إربد- وصل عدد الحرائق التي تعاملت معها مديرية دفاع مدني شرق إربد، منذ بداية العام الحالي، 723 حريقا للأعشاب الجافة والمحاصيل الحقلية، وفق مصادر في الدفاع المدني.

وقالت المصادر إن آلاق الأشجار المثمرة أغلبها زيتون تعرضت للحرق، إضافة إلى 900 دونم مزروعة بمادتي القمح والشعير.

ولفتت إلى أن معظم الحرائق التي حصلت هذا العام كانت مفتعلة من قبل أشخاص بقصد وبغير قصد أو عبث من الأطفال أو عن طريق تنظيف الساحات المنزلية من الأعشاب الضارة والجافة.

وكان رئيس الجمعية الاردنية لحماية الحياة البرية في محافظة إربد عمر العودات دعا إلى إعداد خطة طوارئ متكاملة للسنوات القادمة لمكافحة حرائق الغابات، وبمشاركة وزارات الزراعة والبيئة والإدارة المحلية، والقوات المسلحة، ومديرية الدفاع المدني، والإدارة الملكية لحماية البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة والجمعيات البيئية والجامعات.