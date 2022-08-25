723 سببا لرفض حكومة التغيير

هآرتس

بقلم: جدعون ليفي

هناك 723 سببا لعدم دعم الحكومة الحالية. وهناك 6 أسباب ايضا زيادة. 723 معتقلا بدون محاكمة في السجون الإسرائيلية هم سبب كاف كي نفهم أنه لا يوجد حقا فرق بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة في كل ما يتعلق بطبيعة النظام السائد في إسرائيل. إغلاق منظمات حقوق الإنسان الستة في المناطق هو ستة أسباب إضافية نقدمها زيادة، لمن ما يزال يصر على أن هذه الحكومة تختلف عن سابقتها، حكومة تغيير وأمل، حكومة قانون وعدالة. الآن تراكم عندنا 729 دليلا على أن أي تحسين جوهري لم يظهر في المواضيع الرئيسية تحت حكومة الوسط – يسار. وحتى يمكن الذهاب بعيدا والقول: إنه على الأقل بخصوص الاعتقال الإداري فإن حكومات نتنياهو كانت افضل: في 14 سنة، التي تقريبا فيها كلها كان رئيسا للحكومة، لم يصل الاعتقال الإداري إلى مثل هذه الأبعاد الرهيبة إلى أن جاء الوسط – يسار.

اعتقال جماعي بدون محاكمة وإغلاق منظمات لحقوق الإنسان هو أداة اختبار جيدة للطبيعة الحقيقية للحكومة وقيمها. “القانون هو نازي، مستبد وغير أخلاقي – القانون غير الأخلاقي هو أيضا قانون غير قانوني”، هكذا اعتبر مناحيم بيغن قوانين الطوارئ التي تسمح بالاعتقال الإداري. بيغن قال هذه الأقوال بعد أن تم اعتقال أعضاء التنظيم الأصولي “تحالف المتعصبين” اعتقالا إداريا في العام 1951. ولكن أقواله تسري أيضا على الاعتقال بدون محاكمة للفلسطينيين حتى لو لم يتجرأ أي يساري على تسميته نازية، مثلما فعل بيغن، لكن هذا مسموحا لليمين.

القرارات بشأن اعتقال جماعي كهذا وإغلاق منظمات مدنية، هي قرارات سياسية، ترتبط فعليا بشخص أو شخصين وهما وزير الدفاع ورئيس الحكومة. إذا أرادا فهما سيوقفان الاعتقال الإداري، وإذا أرادا فسيتم تقليصه أو توسيعه بدرجة كبيرة. بأمر منهما سيتم إرسال الجنود إلى مكاتب منظمات مدنية، جمعيات خيرية، غير عنيفة، وسيتم لحم أبوابها؛ بأمر منهما سيهدد الشاباك مدراء هذه المنظمات كما يهدد أمثاله في روسيا وتركيا. يئير لبيد وبني غانتس قررا ليس فقط عدم التخفيف من القبضة الحديدية على عنق المجتمع الفلسطيني، بل في مواضيع معينة حتى زيادة شدتها أكثر من حكومات اليمين التي سبقتهما. من خلال فعلهما لذلك فإن أي شخص من اليسار لن يستطيع مواصلة تأييدهما أو تأييد شركائهما الصامتين والمؤيدين.

هاتان الخطوتان الاستبداديتان مرتا في الحكومة بدون معارضة حقيقية. حزب العمل برئاسة وريثه اسحق رابين، بالتأكيد يؤيدهم بحماسة. ميرتس الجديد الذي انتخب أول أمس بالتأكيد يتحفظ في أعماقه ولكن هذا غير كاف. في ظل غياب معارضة فعلية فإن جميع مكونات الائتلاف يلحق بها الإثم. السهولة التي مرت بها هذه الخطوات في معسكر الوسط – يسار فقط تثبت ما لم يعد هناك حاجة إلى إثباته: أحيانا يكون اليمين هو المفضل. هو يعتقل أقل، وأحيانا حتى يقتل أقل، وعلى الأقل هو لا يتوارع.

لا يمكن لمؤيدي سلطة القانون والذين يدافعون عن المنظومة القضائية، الذين يلقون علينا الرعب من حكم نتنياهو وايتمار بن غبير مع ياريف لفين الصاعد، التحدث بشفقة عن “المس بالديمقراطية” في دولة فيها حكومة الوسط – يسار هي التي تسجن مئات الأشخاص بدون محاكمة لفترة طويلة وتغلق جمعيات. لماذا إثارة الرعب من بن غبير بأنه سيحقق تهديده بطرد معارضي النظام إذا كان لبيد وغانتس المتنورين يقومان باعتقالهم قبل قدومه بفترة طويلة. من السهل ومن المريح التلويح ببن غبير من أجل التوحد أمام الخوف. ومن الأصعب الاعتراف أن لبيد وغانتس لا يقلان خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية، بن غبير يتكلم في حين أن غانتس يفعل.

نعم، من غير المريح المقارنة بين نتنياهو وبن غبير، المخيفان، وبين لبيد وغانتس اللطيفان والليبراليان. ولكن بالتحديد الأشخاص الأفضل يفعلون هنا الأفعال الأكثر سوءا. منهم يجب أن نخاف وأن نناضل ضدهم.