الثور

منذ 7 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إن وضعك جيد اليوم، والحظ ما يزال يدعمك، فحاول أن تقوم بما تريد سواء أكان بالنسبة إلى عملك أو حتى بمبادرة نحو الحبيب أو طلب شيء من أسرتك. في فترة ما بعد الظهر ابتعد عن العدوانية حين يستفزك أحدهم، وبالأخص إذا كان زميلك في العمل. في المساء تقوم بدعوة بعض الأصدقاء والمقربين إلى بيتك أو السهر خارجا لتغيير بعض الروتين الذي تعيشه منذ فترة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

أنت ديكتاتوري هذا اليوم يا مولود الثور، فأنت تحب السيطرة والتملك، وتريد أن تمشي كلمتك بأي طريقة كانت مما سيثير الغضب في عيون الآخرين من حولك، الحظ سيكون معك اليوم ليسير لك كل الأمور الصعبة فمشي بمعاملاتك وأمورك المهمة. في المساء الأمور هادئة بعض الشيء، لأن لديك بعض الأمور العائلية التي عليك معالجتها. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

ما تزال الأعمال في مقدمة اهتماماتك يا عزيزي الثور، النشاط والحركة من صفاتك، لكي تتخلص من الكم الهائل من العمل المتراكم الذي تواجهه، وبالأخص في فترة الصباح، تبدأ الضغوط بالتلاشي ابتداء من فترة ما بعد الظهر، قد تدعى فجأة الى العشاء أو الخروج مما قد يرفه عنك قليلاً في المساء. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

عليك باحتمال بعض الساعات الإضافية في صباح هذا اليوم يا عزيزي الثور، فمزاجك وصحتك أيضاً ليست بجيدة. في فترة ما بعد الظهر تبدأ أمورك بالتحسن بشكل طفيف، لكنك تشعر بالفرق. المساء جيد للجلوس مع العائلة والتناقش ببعض الأمور. مواليد 12 الى 20 أيار (مايو) الأكثر توتراً. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ 4 أيام

“توتر” هذا تعبيرك لهذا اليوم يا مولود الثور. اجعل أي خطوة لديك بتفكير قبل القيام بها، لأن أي حركة خاطئة ستدفعك الثمن غالباً، في فترة ما بعد الظهر تشعر بالتعب من كثرة الضغوطات العملية التي مرت عليك في فترة النهار، ومع ذلك ستتأخر في عملك، أما المساء فهو جيد للبقاء في البيت، ومتابعة التلفاز أفضل من الخروج. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock