الحمل

منذ 7 ساعات

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عندما تصحو من النوم تشعر انك منته من معركة فجسمك تعب وهذا من درجة ما ضغطت به على نفسك يوم أمس، دع التفكير جانبا ولا تأخذ أي كلمة موجهة إليك على محمل الجد، فأنت حساس جدا، وهذا لن ينفعك. أصدقاؤك يحاولون الترفيه عنك في المساء، فأعطهم الفرصة فقد يحسنون مزاجك السيئ.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

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اهمالك هو السبب مما سيحصل لك هذا اليوم، فأنت سوف تواجه اخطاءك التي فعلتها بالسابق مما يشعرك بضيق وببعض المشاكل وبالأخص في فترة الظهيرة، كثير من مواليد الحمل قد يأخذون راحة في فترة ما بعد الظهر لأمر طارئ قد يحدث معهم، المساء جيد للخروج مع الاصدقاء وليس مع الحبيب لان تصرفاتك لن تعجبه بتاتا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 7 من 10

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