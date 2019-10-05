الجوزاء

منذ 7 ساعات

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يوم هادئ جدا، لكن هذا فقط في وقت الصباح والظهيرة، فأنت قد تقضيها بالنوم إذا كنت في إجازة أو إذا كنت بالعمل ستكون الأجواء هادئة حولك. في فترة ما بعد الظهر والمساء ستكون حافلة بالكثير من الأحداث؛ احذر من التفكير الكثير الذي لن يؤدي إلى نتيجة في المساء، وكن أكثر سلاسة مع أفراد عائلتك، فالأمور قد تصبح متوترة .
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل :8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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