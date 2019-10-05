من الأفضل أن تبقى نائما، وأن لا تقوم بأي فعل، لأن كل ما تفعله يقلب ضدك ويزيد الوضع سوءا، ابق مرتاحا، فالتعب ما يزال يسيطر عليك لكثرة الضغوطات من يوم أمس، كما أن مزاجك ليس جيدا للتكلم مع أي أحد، قد ترافقك المشاكل والمسؤوليات في فترة ما بعد الظهر. في فترة المساء قد تفضل البقاء في البيت، فلا نية لك لمجاملة أحدهم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10