يوم جيد للمبادرات العملية ولتقديم امتحان، فالنتيجة ستكون في صالحك. قد يعلو صراخك في فترة الظهيرة، لكثرة الأمور التي عليك تنفيذها، سواء في مضمار العمل أو في البيت. تبدأ الأمور بالتحسن في فترة ما بعد الظهر والمساء، والتي تشهد العديد من المصاريف والالتزامات المالية؛ العاطفة ما تزال ليست على ما يرام فابق بعيدا عمن تحب هذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10