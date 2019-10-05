العذراء

منذ 7 ساعات

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ما يزال الحظ إلى جانبك يا مولود العذراء، فلا تتردد في عمل أي شيء، فكل ما تمسكه يداك يصبح ذهبا. لكن عليك أن لا تكون عصبيا، فأنت معروف بهدوئك وتأنيك قبل القيام بأي شيء. انتبه في ساعات ما بعد الظهر أثناء قيادتك لسيارتك. أما في فترة المساء قد يكون لديك الكثير من المواعيد والواجبات.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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