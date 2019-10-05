الميزان

منذ 7 ساعات

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قد تشعر ببعض التعب في فترة الصباح وخاصة صداع في الرأس وتعب في الأرجل، انصحك بأخذ هذا اليوم راحة، وعدم الذهاب الى العمل في أي ظرف كان، حاستك السادسة قوية جدا اليوم، وتستطيع الإحساس بالشيء قبل حدوثه، وهذا بالضبط ما سيحصل معك في فترة المساء، ولكن ما قد يحدث لن ينال اعجابك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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