عاطفي، رومانسي، في كل حركاتك وتصرفاتك مما يثير استغراب الآخرين حولك، تتعرض لموقف في فترة الظهيرة قد يجعلك تنفعل، فحاول أن تبقى هادئا، ولا تتكلم بصراحة فقد يزيد الأمر سوءا. في المساء الأجواء هادئة، لكن قد ينشب سوء تفاهم بينك وبين من تحب، لكنه ينتهي على ما يرام، وخاصة مواليد 1 الى 12 كانون الأول (ديسمبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10