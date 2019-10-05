القوس

منذ 7 ساعات

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عاطفي، رومانسي، في كل حركاتك وتصرفاتك مما يثير استغراب الآخرين حولك، تتعرض لموقف في فترة الظهيرة قد يجعلك تنفعل، فحاول أن تبقى هادئا، ولا تتكلم بصراحة فقد يزيد الأمر سوءا. في المساء الأجواء هادئة، لكن قد ينشب سوء تفاهم بينك وبين من تحب، لكنه ينتهي على ما يرام، وخاصة مواليد 1 الى 12 كانون الأول (ديسمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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الأمور المالية هي أكثر ما يهمك يا صديقي، فأنت لديك الكثير من المصاريف والإلتزامات المادية، اهتم بأن لا تنزل للتسوق هذا اليوم، لكي لا تصرف الكثير من النقود، الأمور العملية هادئة جدا، وقد تمل من الروتين. أما في فترة المساء، فالأمور العاطفية هي التي تأخذ اهتمامك، فاحرص على أرضاء من تحب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10

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