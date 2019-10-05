العقرب

منذ 7 ساعات

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يوم جميل جدا عليك الاستمتاع به يا مولود العقرب، ورمي كل شيء خلفك، يعطيك هذا اليوم الكثير من النقاط وتدعى إلى أكثر من مكان وتقوم بالعديد من البرامج، وإذا كنت في العمل، فقد يصلك خبر جيد في الظهيرة. المساء يبدو واعدا، وخاصة مع من تحب، فحاول أن تتقرب منه قدر الامكان.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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