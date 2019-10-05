الجدي

منذ 7 ساعات

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تزداد قوة يا جدي في هذا اليوم، فطاقتك يلزمها تفريغ، لذلك لا تستطيع الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، العمل قد يكون من اهتماماتك لهذا اليوم، فتنسى بعض المواعيد الاخرى العائلية أو العاطفية، مما يثير لك بعض الانتقادات. في المساء قد يحدث سوء تفاهم مع أحد افراد عائلتك، لكنه ينتهي على ما يرام.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يلاحظ الآخرين اختلاف مزاجك وتعاملك معهم، تبدأ بالتكلم والثرثرة بعد فترة طويلة من السكوت والاكتئاب، الأمور العملية في أفضل ما يمكن، كما يعرض عليك أمر تفرح به كثيرا، لأنه يحسن من وضعك العملي أو المالي. في المساء الوقت مناسب لعمل مصالحة مع الحبيب بعد الكلام الذي سمعته خلال اليومين الماضيين. نسب نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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