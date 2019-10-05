الحوت

منذ 7 ساعات

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وأخيرا جاء اليوم الذي ستجد الوقت به لحبيبك، وحياتك الشخصية الذي أنت مهملها منذ وقت ليس بقليل، لكن لا تهمل عملك اذا كان لديك عمل. أما في فترة ما بعد الظهر والمساء، فهي ستكون مليئة بالبرامج والمناسبات الاجتماعية، لكن قد تسمع بعض الكلام يمس بسمعتك فعليك تطنيشه.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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الأمور أفضل بكثير من اليومين السابقين، وقد تلاحظ أن العمل يسير معك كما تريد، بعض المال قد يدخل الى جيبك في فترة الظهيرة. وفي فترة ما بعد الظهر من المفضل أن تهتم بأمورك الشخصية والعائلية، بما أن لديك المجال لتفعل هذا. في المساء خبر مفاجئ قد يزعجك قليلا، لكنك ستتغلب سريعا وتخرج لتتمتع مع أصدقائك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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