الدلو

منذ 7 ساعات

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استرخ يا عزيزي الدلو، ولا داعي أن تشد على إعصابك، وتحمل نفسك أكثر من طاقتك، خذ الأمور بروية ولا داعي لفعل أي شيء أو إصدار أي قرار، لأنه لن يكون في صالحك. في فترة ما بعد الظهر أو المساء قد يحدث أمامك شيئا يعجبك بتاتا و تضطر الى مغادرة المكان، الذي أنت موجود به دون رجعة، وبخاصة مواليد 2 الى 11 شباط (فبراير).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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