يشكو مواطنون من قيام رجال السير بمخالفة مركباتهم المركونة على جوانب الطرقات قبالة المبنى الرئيسي لأمانة عمان الكبرى بمنطقة رأس العين الذي يشهد ازدحامات مرورية خانقة جراء تنفيذ أعمال مشروع الباص السريع. المواطنون أبلغوا “زواريب” أنهم يضطرون لركن سياراتهم لقضاء أعمالهم في مؤسسة الأمانة ويطالبون إدارة السير بإلغائها.