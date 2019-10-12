تفاجأ وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الذي يرأس كذلك مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية بسفر المدير العام من دون علمه، وأن الوزير علم بسفره بعد يومين، ما أثار غضبه واضطر لتكليف مدير بديل عن “المدير المسافر” طوال مدة سفره.