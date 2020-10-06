93 قائمة و528 مرشحا للانتخابات حتى الـ 1 ظهرا

عمان- الغد- سجل لغاية الساعة الواحدة ظهراً 93 قائمة انتخابية و528 مرشحا ومرشحة للانتخابات النيابية القادمة.

وكان فريق راصد لمراقبة الأداء البرلماني، قال في وقت سابق إنه سجل حتى الساعة 12 ظهرا في جميع الدوائر الانتخابية، ما عدا دائرة المفرق الانتخابية التي لم يسجل فيها أي قائمة 73 قائمة، وتبين أن عمان الثانية سجل بها 9 قوائم انتخابية تلهتا دائرة اربد الأولى بـ 6 قوائم انتخابية، إلى جانب 420 مرشحا ومرشحة.

وبحسب المرصد قد اتسمت انطلاقة عملية تسجيل المرشحين بالهدوء النسبي دون أي حوادث عنف أو مشاجرات في أي من دوائر الانتخاب، حيث افتتحت مراكز تسجيل المرشحين في الموعد المحدد، الساعة (8:30) صباحاً في جميع دوائر المملكه، وأظهرت عملية التسجيل كفاءة عالية للجان الانتخاب في استقبال وتسجيل القوائم الانتخابية.

ووفق البيانات التي أوردتها فرق الرصد الميدانية فقد تم تجهيز مراكز التسجيل لاستقبال القوائم الانتخابية، وأورد الراصدون أن 90% من مراكز التسجيل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أما المراكز غير الملائمة بسبب وجود مكاتب التسجيل في الطابق الثاني دون وجود مصعد كهربائي وذلك في مركزي تسجيل الزرقاء الأولى وعمان الثانية.

وأورد فريق الرصد في دائرة العقبة عن اختلالات تتعلق بتأخير تسجيل القوائم الانتخابية وذلك بسبب المعيقات التي واجهتها القوائم والمترشحون في دفع التأمينات الخاصة بالحملات الدعائية وذلك لدى سلطة منطقة العقبة الخاصة، مما ساهم في تأخير تسجيلهم والحد من سلاسة عملية التسجيل، وفي تمام الساعة ١١ صباحاً تم حل الإشكالية بعد اتصالات وردت من الهيئة المستقلة للانتخاب.