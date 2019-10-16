الزرقاء: إغلاق مشغل لتصنيع المنظفات بالشمع الأحمر

إحسان التميمي

الزرقاء– أغلقت كوادر دائرة الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء اليوم مشغلا لتصنيع المنظفات بالشمع الأحمر لمخالفته مضمون الرخصة.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، إن وعلى اثر ورود شكوى لقسم الشكاوي الصحية من مجاورين للمصنع تم الايعاز لمدير الشؤون الصحية للكشف على الموقع ومتابعة الشكوى.

وأضاف المومني انه تبين لدى الكشف بأنه مخالف لمضمون الرخصة كونه حاصل على مشغل تعبئة وتغليف، ويمارس مهنة تصنيع مواد كيماوية بمساحة بناء 700 متر بالاضافة الى ازعاج المجاورين واقلاق الراحة العامة ويفتقر لادنى الشروط الصحية وشروط السلامة العامة.

وبين المومني انه تم اغلاق المصنع بالشمع الاحمر وتحرير مخالفة بحق مالكة وتحويلة الى القضاء.