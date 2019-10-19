السرطان

منذ ساعة واحدة

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انه ليس بيومك، فلا تتعب نفسه بسؤال نفسك عن الوضع اليوم، فتبدو بداية اليوم صعبة، وليست محببة، تواجه المشاكل في عملك، وتضطر الى مواجهة رؤسائك، كما يتم الضغط عليك لفعل شيء لا ترغب به، اترك لنفسك العنان، ولا تدقق في كل شيء. أما في المساء فقد تتراجع صحتك قليلا.
نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

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