تبدأ دورة جديدة، تشعر بالنشاط والقدرة على مواجهة أي شخص قد يعترض طريقك، يرى الآخرون البسمة على وجهك وعيونك تشرق ببريق لامع، يوم جيد لكي ترى حبيبك بعد ما كان الوضع متأزما قليلا في الأيام الماضية، القرارات التي تأخذها اليوم في صفك وتصب في مصلحتك، وبالأخص لمواليد آيار.

نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 8