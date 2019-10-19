تشغل قضية بالك منذ الصباح، وتريد حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن، قد تواجه مشاكل مع العائلة، وبالأخص مع الأكبر منك سنا، لكن دبلوماسيتك تخرجك من المأزق بسهولة، إذا كنت تحب رؤية من تحب، فلك ذلك في المساء، لكن لا تحاول طرح الاسئلة الكثيرة عليه وتشعره بشكل هذا قد يحدث شجار بينكما.

نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9