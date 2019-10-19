الميزان

منذ ساعة واحدة

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يوم ممتاز لفعل ما تريد، فالقوة التي تتحلى بها، وطلتك الجميلة التي تجذب إليك الآخرين تفيدك في إقناعهم بما تريد، وفرض رأيك عليهم، أخبار جيدة تتلقاها تفيدك في مجال العمل والمال، واذا كنت تريد إرجاع علاقتك المقطوعة مع الحبيب، فهي فرصتك لفعل ذلك، ولا تتردد فالأمور لصالحك في المساء.
نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 9

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