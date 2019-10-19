اليوم هو يوم التحدي، وإثبات أن رأيك هو الصحيح وليس الطرف الآخر، كلامك جارح ولا يعرف للدبلوماسية طريقا؛ يأخذ كثير من الأشخاص موقفاً ضدك، لتهجمك عليهم. دعني أقول لك يا عزيزي أن الامور لا تحل هكذا فاهدأ. واترك القرارات ليوم آخر فهي ليست بصالحك، أما في المساء فقد تصيبك الكآبة، وتجعلك تبقى بالبيت.

نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6