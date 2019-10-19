الدلو

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

من جيد الى أحسن، وتشعر بالنشاط والحظ يلعب معك دوره، كلمتك مطاعة ومستجابة، وبالأخص ضمن إطار عملك، قد تسمع أخباراً تفيدك في فترة ما بعد الظهر، وتكون لها علاقة بمستقبلك العملي. في المساء الأجواء جيدة للسهر، فالأفضل ألا تضيع الفرصة، أكثر المحظوظين اليوم مواليد 25 الى 31 كانون الثاني.
نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 8

مقالات ذات صلة

اليوم يحمل نوعين مختلفين، فعند الصباح وحتى الظهيرة، قد يلعب الحظ معك للخروج من أزمة في العمل، وخصوصا لمواليد 13 الى 18 شباط، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تستلم أخبارا جيدة عن العمل أو في الدراسة، عند المساء تركز على أمورك العاطفية، لأنه قد تكون هنالك مشاكل بينك وبين الحبيب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

يوم مهم جدا لبعض مواليد الدلو الذين قد يستقبلون أخبارا جيدة في صبيحة هذا اليوم، أو يقومون بمبادرة تغيير في مجرى حياتهم، يوم ممتاز لأي شيء وتكون حركتك الجسدية والكلامية كثيرة. نحذرك في فترة ما بعد الظهر من قيادتك سيارتك فعليك عدم السرعة. أما في المساء فإن أصدقاءك قد يضعونك في مزاج رائع. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

منذ يومين

من جيد الى أحسن، وتشعر بالنشاط والحظ يلعب معك دوره، كلمتك مطاعة ومستجابة، وبالأخص ضمن إطار عملك، قد تسمع أخباراً تفيدك في فترة ما بعد الظهر، وتكون لها علاقة بمستقبلك العملي. في المساء الأجواء جيدة للسهر، فالأفضل ألا تضيع الفرصة، أكثر المحظوظين اليوم مواليد 25 الى 31 كانون الثاني. العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 3 أيام

انقلاب نوعي في سير طريقة الأمور، الكثير من المفاجآت قد تقابلك في صبيحة هذا اليوم تجعلك مزاجياً ومتكدراً نوعاً ما. لا تجعل ضغوطات العمل في الظهيرة تؤثر عليك فتسرع في تنفيذ أعمالك وتفقد تركيزك. المساء غير مناسب لوضع مخططات مع من تحب، لأن مناوشة كلامية قد تحدث بينكما. العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة: 6 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock