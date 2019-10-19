يوم ليس كما تريد، فالأعمال متكدسة لديك، وأنت مصاب بالكسل، وغير قادر على إكمال ما عليك فعله، أنصحك بالعناية بصحتك أكثر، كي لا تقع فريسة المرض في فترة الظهيرة وما بعدها. في المساء قد تكون الأمور العائلية هي الأكثر تأثيرا عليك، مما يجعلك تغير مواعيدك، وتبقى في البيت.

نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6