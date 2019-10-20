الحمل

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عليك مداراة فترة الصباح فقط، لكن بعد ذلك كل أمورك ستكون في الوضع السليم والحظ سيكون لصالحك في وقت الظهيرة، ويصبح مزاجك أفضل وتظهر الابتسامة جليا على وجهك، في فترة المساء تكون شعبيتك في أقصى مستوياتها كما تقضي أمسية ولا أجمل، أكثر المواليد حظا وقوة مواليد 21 إلى 31 آذار (مارس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

استغل فترة الصباح يا عزيزي لفعل ما تريد، فمع دخول القمر الى السرطان عند الظهر ستشعر بتغيير الأمور والتي لن تكون لصالحك، فتشعر بالإرهاق وقلة النشاط، مزاجك سيكون متقلبا هذا المساء فلا تدعه يدمر علاقتك بالآخرين، وبالأخص بمن تحب، وخاصة مواليد شهر آذار. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ يوم واحد

نحن نعرف بأنك عصبي، حرك جداً، لكن اليوم سيكون مضاعفاً أكثر، فتفكيرك يسبب لك مشكلة. فالوساوس ستزيد في رأسك، مما يجعلك تتعب جسدياً لا شعورياً، لكن قد يكون تفكيرك له فوائد أيضاً، فلا يستطيع أحد الايقاع بك، وبالأخص في مجال العمل، أما المساء فقد تستمتع بالخروج برفقة أصدقائك. نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 7 الصحة : 9

منذ يوم واحد

“كثير غلبة” هذا أنت بتصرفاتك وكلامك والعجقة التي تحدثها حولك منذ الصباح، أنت مشغول وتريد إشغال الآخرين معك، يوم جيد لك وقد لا يوجد به منغصات، لكن عليك بعدم اتخاذ الكذب كمهرب لك، وبالأخص في فترة ما بعد الظهر، لأنك قد تكشف وتعكر صفو يومك. في المساء الأجواء جيدة للخروج والاستمتاع بوقتك مع الآخرين. نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 7 الصحة : 9

منذ 3 أيام

نحن نعرف بأنك عصبي، حرك جداً، لكن اليوم سيكون مضاعفاً أكثر، فتفكيرك يسبب لك مشكلة. فالوساوس ستزيد في رأسك، مما يجعلك تتعب جسدياً لا شعورياً، لكن قد يكون تفكيرك له فوائد أيضاً، فلا يستطيع أحد الايقاع بك، وبالأخص في مجال العمل، أما المساء فقد تستمتع بالخروج برفقة أصدقائك. العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock