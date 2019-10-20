يوم لا يطاق يا مولود الثور ابتداء من فترة الظهيرة، فأنت لا تدري من أي مكان تأتيك المشاكل، فكل الأمور تعاكسك، وكل موعد تخطط له يفشل ويؤجل إلى يوم آخر، مزاجك متقلب في كل ساعة، فاحذر من اتخاذ أي قرار لست مقتنعا به، في المساء لا داعي لرؤية من تحب، لأن الأوضاع بينكما لن تكون على ما يرام.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10